बिहार: छठ महापर्व के अलग-अलग हादसों में 5 की मौत, कई घायल

नई दिल्ली। लोकआस्था के महापर्व छठ के दौरान बिहार के दो अलग-अलग क्षेत्रों में हुए हादसों में पांच लोगों की मौत हो गई तथा 15 से अधिक लोग घायल हो गए।

मृतकों में दो बच्चे और दो महिलाएं शामिल हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि समस्तीपुर के हसनुपर थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह श्रद्धालुओं की भीड़ पर मंदिर की एक दीवार गिर गई।

इस हादसे में दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 10 लोग घायल हो गए।

हसनपुर के थाना प्रभारी चंद्रकांत ने आईएएनएस को बताया कि बड़गांव स्थित एक तालाब में छठ पर्व के मौके पर बड़ी संख्या में व्रती अपने परिजन के साथ उदीयमान सूर्य की अराधना को लेकर जुटे थे।

इसी दौरान तालाब से सटे एक मंदिर की दीवार गिर गई जिसमें दबकर तीन लोगों की मौत हो गई।

उन्होंने बताया कि मृतकों में दो महिलाएं शामिल हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि इस घटना में 10 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।

इससे पूर्व शनिवार की रात छठ महापर्व के दौरान औरंगाबाद स्थित सूर्यनगरी देव में सूर्य मंदिर में मची भगदड़ में दबकर दो बच्चों की मौत हो गई।

हादसे में कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि छठ के सायंकालीन अघ्र्य के दौरान शनिवार को देर शाम औरंगाबाद के देव में लगने वाले मेला में मची भगदड़ के कारण करीब सात-आठ लोग घायल हो गए। भीड़ में दबकर दो बच्चों की मौत हो गई।

मृतकों की पहचान भोजपुर जिले के प्रिंस कुमार (4) और पटना के बिहटा निवासी रिंकू कुमारी (7) के रूप में की गई है। घायलों को इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। उल्लेखनीय है कि देव सूर्य मंदिर में छठ के दौरान लाखों लोगांे की भीड़ उमड़ती है।