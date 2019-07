बिहार के नवादा में बिजली गिरने से 8 की मौत, सीएम ने मुआवजे का किया ऐलान

नई दिल्ली। बिहार के नवादा ( Bihar Nawada Lightning ) जिले से बड़ी खबर सामने आई है। बाढ़ का दंश झेल रहे बिहार में अब कुदरत ने एक और कहर बरपाया है। बिजली गिरने से यहां 8 लोगों की मौत ( Bihar 8 people died ) हो गई है। धानपुर गांव के मुसहरी में बिजली गिरने से मरने वालों में 7 बच्चे भी शामिल हैं।

बताया जा रहा है जब बिजली गिरी बच्चे मैदान में खेल रहे थे।

इस हादसे में कई बच्चे झुलस भी गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इनका इलाज किया जा रहा है।

