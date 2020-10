Bihar Election : CEC सुनील अरोड़ा बोले : पहले चरण में 5 बजे तक 52.24% हुआ मतदान

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly Election 2020 ) के पहले चरण की 71 सीटों पर मतदान बुधवार को संपन्न हो गया गया। मतदान के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ( CEC Sunil Arora ) ने कहा है कि पहले चरण में शाम पांच बजे तक 52.24 फीसदी मतदान हुआ जो पांच साल पहले मतदान की तुलना में कम है।

Voter turnout of 52.24% recorded till 5 pm in the first phase of #BiharPolls. In 2015, voter turnout in the first phase of assembly elections was 54.94%, and 53.54% in Lok Sabha elections: Chief Election Commissioner Sunil Arora pic.twitter.com/MXWPIrffky