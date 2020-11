Bihar Chunav : स्ट्रॉंगरूम और मतदान केंद्रों की सुरक्षा में तैनात हैं 78 कंपनियों के जवान - सीईओ श्रीनिवास

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया अब समाप्ति की ओर है। कल वोटों की निगती होनी है। मतगणना के लिए बिहार में 55 मतदान केंद्र और अलग से स्ट्रॉंगरूम बनाए गए हैं। ईवीएम की सुरक्षा के लिए त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। इस बीच मुख्य चुनाव अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 78 कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी गई हैं।

Election Commission gave 19 companies of paramilitary forces to guard strongrooms. They are the innermost core of counting centres' security. There're 59 companies of paramilitary forces to maintain general law & order in the state: HR Srinivasa, Bihar Chief Election Commissioner