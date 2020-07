Bihar के फेमस सर्जन RR Jha की corona से मौत, अब तक 4 Doctor की COVID-19 से हो चुकी है मौत

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तकरीबन देश ( COVID-19 in India ) का हर हिस्सा इस महामारी के चपेट में आ चुका है। इतना ही नहीं कई हस्तियां भी इस महामारी के शिकार हो चुके हैं और दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। इसी कड़ी में बिहार ( coronavirus in Bihar ) के प्रख्यात सिविल सर्जन डॉक्टर रति रमण झा ( Doctor R R Jha ) की कोरोना वायरस ( COVID-19 ) से मौत हो गई है। डॉक्टर आर आर झा के निधन से बिहार स्वास्थ्य महकमा ( Bihar Health Department ) को बड़ा झटका लगा है।

Bihar के प्रख्ताय सिविल सर्जन की कोरोना से मौत

दरअसल, बिहार ( coronavirus in Bihar ) में भी कोरोना महामारी काफी तेजी से फैलता जा रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों ( COVID-19 Case in Bihar ) का आंकड़ा 28,952 पहुंच चुका है। इनमें 10,220 केस एक्टिव ( Active Case ) हैं। जबकि, 18,515 लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। वहीं, 217 लोगों की मौत हो चुकी है। आलम ये है कि आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राज्य की कई बड़ी हस्तियां इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इसी कड़ी में बुधवार को सिविल सर्जन ( Civil Surgeon ) डॉक्टर आर आर झा (R R Jha ) की कोरोना से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर झा का पटना ( coronavirus in Patna ) में इलाज चल रहा था। मूलरूप से बिहार के पूर्णिया के रहने वाले डॉक्टर पिछले 40 साल से समस्तीपुर ( coronavirus in Samastipur ) जिले में अपनी सेवा दे रहे थे। वहीं, डॉ आरआर झा ने एक मई 2020 को बतौर समस्तीपुर सिविल सर्जन का पदभार ग्रहण किया था।

पटना के AIIMS में चल रहा था इलाज

जानकारी के मुताबिक, 8 जुलाई को डॉक्टर झा का कोरोना सैंपल लिया गया था। 13 जुलाई तक रिपोर्ट ( corona Report of RR Jha ) नहीं आने पर 14 जुलाई को दोबार सैंपल लिया गया। वहीं, इस बीच उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। 14 जुलाई को रिपोर्ट पॉजिटिव आने बाद उनकी तबियत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स ( Patna Aiims ) रेफर किया गया था। बताया जा रहा है कि आर आर झा पहले से किडनी की बीमारी से ग्रसित थे। बुधवार सुबह पटना के AIIMS में उनकी मौत हो गई। डॉ आरआर झा की मौत को अपूर्णिय क्षति बताया जा रहा है।

अब तक चार डॉक्टर्स की मौत

गौरतलब है कि बिहार में अब तक चार डॉक्टर्स की कोरोना से मौत हो चुकी है। जबकि, 50 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पटना के AIIMS में फिलहाल तीन सिविल सर्जन समेत 30 डॉक्टर्स का इलाज चल रहा है। इनमें सारण, नवादा के सिविल सर्जन तथा बिहटा की एक डाॅक्टर शामिल हैं। कुछ डॉक्टर्स की हालत गंभीर है, जबकि कई वेंटिलेटर पर हैं।

वहीं, 12 डॉक्टर ठीक होकर घर लौट चुके हैं। बताया जा रहा है कि राज्य में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति बेहद भयावह होती जा रही है।