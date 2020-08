Bihar Flood: Nitish Kumar ने Flood-Affected Areas का Aerial Survey किया, कोसी तटबंध का भी किया मुआयना

नई दिल्ली। आकाशीय बिजली ( Lightning in Bihar ) से हुई सैकड़ों लोगों की मौत के बाद बिहार एक बार फिर कुदरत की मार झेल रहा हैं गंडक और कोसी नदी ( Kosi River ) में आई बाढ़ ( Bihar Flood ) की वजह से बिहार के दर्जन भर से ज्यादा जिले जलमग्न हो गए हैं। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Bihar CM Nitish Kumar ) ने शनवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों व तटबंधों का हाई सर्वेक्षण ( Aerial survey of the flood-affected areas ) किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( CM Nitish Kumar ) ने भागलपुर, सहरसा, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और दरभंगा के बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई दौरा किया। सीएम नीतीश कुमार ने इस दौरान कटिहार और भागलपुर स्थित कई बांधों का भी हवाई सर्वेक्षण किया।

Bihar: Chief Minister Nitish Kumar conducted an aerial survey of the flood-affected areas today. #BiharFloods pic.twitter.com/BTYyywvGJg — ANI (@ANI) August 8, 2020

कमिश्नर एवं जिलाधिकारी के साथ बैठक

आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( CM Nitish Kumar ) ने पूर्णिया के चूनापुर एयरपोर्ट पर पूर्णिया प्रमंडल की कमिश्नर एवं जिलाधिकारी के साथ बैठक की। इस बैठक में सीएम ने संभावित बाढ़ एवं कोरोना संक्रमण ( Corona infection ) की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि फिलहाल इस क्षेत्र में नदियों का वॉटर लेवल कम है, लेकिन बाढ़ की आशंका सितंबर तक बनी रहेगी। यही वजह है कि हमें पूरी सर्तकता बनाए रखनी होगी। सीएम ने जिलाधिकारियों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों में कोरोना टेस्ट में तेजी लाने के निर्देश दिए।

कोसी नदी के पूर्वी तटबंध का निरीक्षण किया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Bihar CM Nitish Kumar ) पूर्णिया के बाद सुपौल के वीरपुर पहुंचे और कोसी नदी के पूर्वी तटबंध का निरीक्षण किया। नीतीश कुमार ने तटबंध के स्पर संख्या-10 पिपराही, वीरपुर का भी दौरा किया। यहां भी नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की और बाढ़ से बचाव को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर एमएलए लेसी सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव (जल संसाधन) संजीव हंस, पूर्णिया प्रमंडल की आयुक्त सफीना एन., पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।