बिहार बाढ़ः बिगड़ते हालात पर पीएम मोदी ने की सीएम नीतीश कुमार से बात, गिरिराज ने साधा निशाना

नई दिल्ली। बिहार में भारी बारिश और बाढ़ से बिगड़ते हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है। जबकि सीएम ने लोगों ने इस प्राकृतिक आपदा के दौरान साहस और संयम बनाए रखने की अपील की। इस संबंध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से पीड़ितों की मदद का आह्वान किया तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा।

बिहार में आई भयानक त्रासदी को लेकर पीएम मोदी ने देर शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, "प्रदेश के कई हिस्सों में आई बाढ़ को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए एजेंसियों स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही हैं। जरूरत पड़ने पर केंद्र हर संभव मदद पहुंचाने के लिए तैयार है।"

Spoke to Bihar CM @NitishKumar Ji regarding the flood situation in parts of the state. Agencies are working with local administration to assist the affected. Centre stands ready to provide all possible further assistance that may be required.