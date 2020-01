बिहारः राज्यपाल ने 15 मई से NPR का कार्य शुरू करने के दिए आदेश

पटना। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने रविवार को प्रदेश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के कार्य को शुरू करने के लिए हरी झंडी दिखा दी। उन्होंने आदेश दिया है कि प्रदेश में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर अपडेट करने का काम आगामी 15 मई से शुरू कर दिया जाए।

इस संबंध में बिहार के राज्यपाल ने आदेश दिया है कि राज्य में 15 मई से 28 जून तक एनपीआर को अपडेट करने और जनगणना 2021 करने का कार्य किया जाए।

इससे पहले शनिवार को बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि एनपीआर एक वैधानिक कार्य है, और एनपीआर को अपडेट करने का काम राज्य में 15 मई से शुरू होगा।

Bihar Governor has ordered to hold population census and update the national population register (NPR) in the state under 2021 census from May 15 to 28 June, 2020.