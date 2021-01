बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल पद मुक्त, आलाकामन ने भक्त चरण दास को दी कमान

नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल (Shaktisinh Gohil) ने पार्टी आलाकमान से अनुरोध किया था कि उन्हें प्रदेश प्रभारी पद से मुक्त करा जाए। उनके इस मांग को पार्टी आलाकमान ने मान लिया है। उनकी बिहार के कांग्रेस प्रभारी के रूप में अपने कर्तव्यों से मुक्त होने की इच्छा स्वीकार कर ली है। कांग्रेस अध्यक्ष ने भक्त चरण दास को बिहार का पार्टी प्रभारी नियुक्त किया है। शक्तिसिंह गोहिल दिल्ली के प्रभारी के रूप में जारी रहेंगे।

Congress President has accepted willingness of Shaktisinh Gohil to be relieved from his duties as Congress In-charge of Bihar. Congress President has appointed Bhakta Charan Das as party in-charge of Bihar. Shaktisinh Gohil will continue as in-charge of Delhi: Congress (File pic) pic.twitter.com/EBC37MoSn6