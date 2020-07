Bihar Legislative Council के सभापति कोरोना संक्रमित, CM Nitish Kumar ने भी कराई जांच

नई दिल्ली। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायाण सिंह ( Chairman of Bihar Legislative Council Awadhesh Narayan Singh ) भी कोरोना संक्रमित ( coronavirus Infected ) पाए गए हैं। उन्हें पटना एम्स में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। इसके साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( CM Nitish Kumar ) ने भी अपना कोरोना टेस्ट ( Corona Test ) कराया है। जबकि सभापति के संपर्क में आने के कारण उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ( Sushil Kumar Modi )के भी कोरोना जांच के लिए नमूने लिए गए हैं। सभापति के परिजनों के मुताबिक, सिंह को दो-तीन दिनों से तेज बुखार था। शुक्रवार को उन्होंने कोरोना की जांच कराई थी। देर शाम रिपोर्ट आई तो पति-पत्नी दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद शनिवार की दोपहर में उन्हें पटना एम्स ले जाया गया। उन्हें कोविड आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है।

Bihar CM Nitish Kumar has undergone a #COVID19 test. He had recently attended an event alongside Legislative Council Chairperson Awadhesh Narayan Singh, who tested positive. CM has directed all officers who came in close contact with him to also undergo testing: CM's Office pic.twitter.com/n3zz5ujVAl