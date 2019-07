पटना। बिहार में नियोजित शिक्षक ( contractual teachers ) संघों की मांगों के समर्थन में अब जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव ( JAP Chief Pappu Yadav ) सड़क पर उतर आए हैं। पप्‍पू यादव का समर्थन मिलने के बाद विधानसभा भवन के सामने 18 शिक्षक संघों का प्रदर्शन पहले से ज्‍यादा उग्र हो गया।

कई महिला शिक्षक घायल

शिक्षक संघों ( Teacher's Association ) के इस प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए बिहार पुलिस ने धैर्य का परिचय देने के बजाए लाठीचार्ज कर दिया।

पुलिस ने वाटर कैनन का इस्‍तेमाल कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश की।

पुलिस लाठीचार्ज में कई नियोजित महिलाएं घायल हो गईं। हजारों की संख्या में आए शिक्षकों के हंगामे के कारण काफी देर तक अफरातफरी मची रही।

Jan Adhikar Party Chief & Former MP Pappu Yadav on teachers protest in Patna: Police could have used water canons & arrested them as per law but they lathi-charged them,women got injured.They will keep doing something new every 4-5 months, like Pulwama&keep getting votes. (18.7) pic.twitter.com/dnKTwAVeEZ