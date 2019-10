सेना प्रमुख बिपिन रावत का बयान, 2024 तक भारत बन जाएगा डिफेंस इंडस्ट्री

नई दिल्ली। भारत में अब हथियारों के साथ लड़ाकू विमानों का निर्माण तेजी से हो रहा है। वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश डिफेंस इंडस्ट्री के रूप में जाना जाएगा। ये बात सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कही। उन्होंने कहा कि अब हम धीरे-धीरे एक एक्सपोर्ट करने वाली डिफेंस इंडस्ट्री बन रहे हैं और हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो वर्तमान में महज 11,000 करोड़ रुपये के क्षेत्र में है। वह 2024 तक बढ़ेगा और लगभग 35,000 करोड़ रुपये सालाना हो जाने की उम्मीद है।

दरअसल रावत स्वदेशी रक्षा उपकरण निर्यातक संघ के शुभारंभ मौके पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्के साथ नौसेना प्रमुख करमबीर सिंह मौजूद थे। ये कार्यक्रम दिल्ली के कॉस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हुआ।

Navy Chief Admiral Karambir Singh: We believe in collective military competency. Not necessary that one nation has all the capacity. We've to learn from each other. Seychelles&Mauritius are making efforts towards marine ecology,Myanmar is good example of indigenous ship building https://t.co/n3BPcSoMbC pic.twitter.com/TsVC2vz6f9