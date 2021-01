Bird Flu : देश के कई राज्यों में इस बीमारी ने दी दस्तक, अलर्ट जारी

नई दिल्ली। बर्ड फ्लू का मामला अब देशभर में फैलता जा रहा है। अभी तक सात राज्यों से अधिक में इसके फैलने की सूचना है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार और केरल सहित कई अन्य राज्यों से भी बर्ड फ़्लू की सूचना मिली है। इन राज्यों के अधिकारियोंने बर्ड फ्लू की पुष्टि कर दी है। बर्ड फ्लू को नियंत्रित करने के लिए नई दिल्ली में केंद्र सरकार ने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। वहीं राज्य सरकारों के अधिकारियों से कहा गया है कि वो केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही अधिक से अधिक सैंपल रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। ये काम दैनिक आधार पर करने का निर्देश दिया गया है।

After confirmation of bird flu in Rajasthan, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh & Kerala, Dept of Animal Husbandry & Dairying, GoI has set up a control room in New Delhi to take stock on a daily basis of preventive & control measures undertaken by State authorities: Govt of India