दिल्ली पुलिस: कपिल मिश्रा को किसी तरह की सुरक्षा नहीं, विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आए थे BJP नेता

नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा ( Delhi Violence ) लेकर इन दिनों पूरे देश में खौफ का माहौल है। इस हिंसा को लेकर सियासत भी गरमाई है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस हिंसा के लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। आम आमदी पार्टी ( AAP ) और कांग्रेस ( Congress ) नेताओं का कहना है कि उत्तर-पूर्वी ( North East ) दिल्ली में भड़की हिंसा के लिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ( Kapil Mishra ) जिम्मेदार हैं। इसी बीच कपिल मिश्रा ने शियाकत की उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। लिहाजा, खबर यह आई है कि कपिल मिश्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें अब Y+ की सुरक्षा दी गई है। लेकिन, अचानक दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर आलोक कुमार ने इस खबर का खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा को कोई सुरक्षा नहीं दी गई है।

Alok Kumar, Joint Commissioner of Police on reports that BJP leader Kapil Mishra has been given 'Y' Category security cover: No security has been provided to BJP leader Kapil Mishra. pic.twitter.com/L6EnZj6mkJ