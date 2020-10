Punjab: टांडा की घटना को लेकर BJP महिला कार्यकर्ताओं ने घेरा सीएम आवास, 100 वर्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। पंजाब ( Punjab ) के टांडा में 6 साल की दलित बच्ची के रेप और हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ( CM Amrinder Singh ) के आवास के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास मार्ग को भी अवरुद्ध किया।

Chandigarh: Members of Punjab Bharatiya Janata Party (BJP) Mahila Morcha were stopped on their way to CM Captain Amarinder Singh's residence.



They were on the way to CM's house to protest over alleged rape and murder of a 6-year-old girl in Hoshiarpur. pic.twitter.com/fqkvbLRne5