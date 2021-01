भाजपा सांसद अर्जुन सिंह बोले, बंगाल में ममता सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा अपने चरम पहुंच चुका है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस बीच टीएमसी के कई नेता भाजपा के पाले में जा चुके हैं। बुधवार को भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी।

This party (Trinamool Congress) will collapse like a house of cards. It will face constitutional crisis in January. If I disclose names of TMC members who are willing to join BJP, Police will arrest them tonight: BJP MP Arjun Singh. #WestBengal pic.twitter.com/YWXROhEJKC