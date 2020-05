लॉकडाउन तोड़ हरियाणा पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां

नई दिल्ली। पूरा देश कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) जैसी महामारी से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) लगातार देशवासियों से लॉकडाउन ( Lockdown ) के नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं की पार्टी के नेता लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर घूम रहे हैं। तामा मामला दिल्ली बीजेपी ( BJP ) अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ( Manoj Tiwari ) का है।

कांग्रेस नेता सलीम कासकर ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लॉकडाउन के नियमों का नियमों का उल्लंघन किया। तिवारी लॉकडाउन के दौरान क्रिकेट खेलने दिल्ली से हरियाणा ( Haryana ) के सोनीपत ( Sonipat ) पहुंच गए। मैच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) की धज्जियां भी उड़ीं।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, एयरक्राफ्ट में ना करें मिडिल सीट की बुकिंग

लॉकडाउन के चौथे चरण में गृहमंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक स्टेडियम में खिलाड़ी और आम आदमी खेलने जा सकते हैं, लेकिन भीड़ नहीं जुटा सकते।

इसके साथ ही नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। MHA की ही तरह हरियाणा सरकार ने भी प्रदेश में इस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए निर्देश जारी किए। लेकिन मनोज तिवारी गांव शेखपुरा के क्रिकेट एकेडमी में भीड़ के बीच पहुंच गए।

BTW this @ManojTiwariMP is serious entertainment, he converted his bigotry into talent. https://t.co/WV0b8kUPsU pic.twitter.com/A3oUEPsNlf