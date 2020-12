BJP सांसद सौमित्र खान ने पत्नी से कहा- खान सरनेम का उपयोग न करें

नई दिल्ली। भाजपा सांसद सौमित्र खान (BJP MP Saumitra Khan) और उनकी पत्नी सुजाता मंडल खान (Sujata Mondal Khan) के रिश्तों में दरार पड़ गई है। उनकी पत्नी सोमवार को भगवा खेमे को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress)में शामिल हो गईं।

पत्नी का दावा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव (2019 Loksabha Election) में उन्होंने अपने पति को जिताने के लिए कई जोखिम उठाए। इसके बावजूद उन्हें सही पहचान नहीं मिली। इसके कुछ देर बाद ही सौमित्र खान (Saumitr Khan) ने कहा कि वह अपनी पत्नी सुजाता मंडल (Sujata Mondal)को तलाक दे देंगे। उन्होंने पत्नी से अनुरोध किया कि वह अब उनका उपनाम इस्तेमाल न करें। पर

I would request her to stop using the surname 'Khan'. I am severing all relations with Sujata today. I am sending her a divorce notice. I also request the media to not label her as a 'Khan': BJP P leader Saumitra Khan, on his wife Sujata Mondal Khan joining the Trinamool Congress https://t.co/wNSniXqa8t pic.twitter.com/9278HFOdgW