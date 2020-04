Coronavirus: भारत ने दिखाई दुनिया को राह, जेपी नड्डा ने पूर्व राजनयिकों से मांगे सुझाव

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को रोकने के लिए देश के सभी दल और वर्ग प्रयासों में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए देश के पूर्व राजनयिकों से बातकर उनसे कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही लड़ाई को लेकर सुझाव मांगे। वहीं, नड्डा ने मशहूर बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर भी संवेदना व्यक्त की है।

Coronavirus: राहुल गांधी ने की रघुराम राजन से मौजूदा-भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को ऋषि कपूर के निधन पर ट्वीट करते हुए लिखा, "भारतीय सिनेमा के लिए एक और बड़ी क्षति। प्रतिभा और कला से परिपूर्ण एक व्यक्ति और महान अभिनेता ऋषि कपूर के निधन से दुखी हूं। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। ॐ शांति शांति शांति।"

नड्डा ने पूर्व राजनयिकों से वैश्विक सहयोग के माध्यम से COVID-19 की त्रासदी से निपटने की जरूरत पर चर्चा की। उन्होंने पूर्व राजनयिकों से उनके लंबे अनुभव का उपयोग करते हुए इस विषय में साथ देने की अपील की।

Interacted with distinguished former diplomats & discussed about the need to tackle COVID-19 crises through global cooperation.



PM Sh @narendramodi ji is ably leading India & India’s help to other countries has strengthened India’s bilateral relations with them. pic.twitter.com/8m0I1tOes3