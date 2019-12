बीजेपी के वरिष्ठ नेता इंद्रमणि बोरा का निधन, कई अहम पद रह चुके थे असम के नेता

नई दिल्ली। बीजेपी नीत मोदी सरकार ( Modi government ) पिछले कुछ दिनों से नागिरकता संशोधन अधिनियम ( CAA ) और NRC को लेकर सुर्खियों में है। केन्द्र सरकार के इस फैसले का देशभर में विरोध हो रहा है। इन सबके बीच बीजेपी ( BJP ) को असम ( Assam ) से बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद इंद्रमणि बोरा ( Indramoni Bora ) का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। असम के मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया है।

जानकारी के मुताबिक, इंद्रमणि बोरा का 81 साल की उम्र में शनिवार को गुवाहाटी के उजान बाजार इलाके में उनके निवास पर निधन हो गया। जून 2007 में राज्यसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद बोरा मुख्यधारा की राजनीति में सक्रिय नहीं रहे, लेकिन वे जमीनी स्तर के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार जुड़े रहे। बोरा ने 1991 और 2007 के बीच पूर्वोत्तर राज्य में पार्टी की जड़ों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्हें वर्ष 2003 में असम भाजपा अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्होंने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ मिलकर काम किया था। बोरा के निधन से पार्टी को बड़ा झटका लगा है।

Former President of BJP's Assam unit, Indramani Bora passes away at his residence in Guwahati. He was 81. pic.twitter.com/vdWVzf7K4c