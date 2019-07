तमंचे पर डिस्को के बाद BJP विधायक चैंपियन पर गिरी गाज, निकाले जाएंगे पार्टी से बाहर

नई दिल्ली। उत्तराखंड ( Uttarakhand ) के खानपुर से बीजेपी ( BJP ) विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ( kunwar pranav singh champion ) मुसीबत में फंस चुके हैं।

तमंचे और जाम वाले वीडियो वायरल होने के बाद अब पार्टी उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चैंपियन को हमेशा के लिए पार्टी से बाहर निकालने का आदेश दे दिया है।

उत्तराखंड के प्रभारी श्याम जाजू ( Shyam Jaju ) का कहना है कि पार्टी विधायक प्रवण चैंपियन के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है।

उनका कहना है कि पार्टी हाईकमान चैंपियन को हमेशा के लिए पार्टी से बाहर करना चाहती है। इस बाबत उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट को भी आदेश दे दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने संसद भवन में प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट से इस दिशा में तत्काल कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।

बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने इस मामले को अध्यक्ष अमित शाह के संज्ञान में लाया। बलूनी ने चैंपियन की कई अन्य करतूतों से भी शाह को अवगत कराया।

इसके बाद संसद भवन में ही शाह ने प्रदेश अध्यक्ष भट्ट और बलूनी के साथ चर्चा की। इस दौरान पूरे मामले की शाह ने विस्तृत जानकारी ली। शाह ने चैंपियन के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए।

पढ़ें- BJP विधायक चैंपियन का तमंचे पर डिस्को, 'जाम और हथियार' से पार्टी में बना रहे थे माहौल

Shyam Jaju, BJP Uttarakhand state in-charge: party is taking action against BJP MLA Pranav Champion (who was seen in a viral video brandishing guns), central leadership has been recommended to permanently suspend him. (file pic) pic.twitter.com/bZkknE9jw1