नई दिल्ली: काला हिरण केस में सलमान खान को बहुत बड़ा झटका लगा है। जोधपुर सीजेएम कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनपर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। सलमान को जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आज जमानत अर्जी पर सुनवाई संभव नहीं है। शुक्रवार को सेशन कोर्ट में जमानत पर सुनवाई होगी। सलमान खान को जोधपुर जेल के बैरक नंबर 2 के सेल नंबर 2 में रखा गया है। सलमान खान कैदी नंबर 106 हैं। खास बात यह है कि इसी बैरक में साध्वी रेप केस के दोषी आसाराम को भी रखा गया है। सलमान खान को आम कैदियों की तरह ही खाना दिया जाएगा।

