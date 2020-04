इरफान खान हुए सुपुर्द-ए-खाक, फिल्म, राजनीति और खेल जगत के तमाम दिग्गजों ने किया आखिरी सलाम

नई दिल्ली। दमदार आवाज, संवाद अदायगी का जुदा अंदाज, अदाकारों का सरताज कुछ ऐसी ही थी बॉलीवुड ( Bollywood ) के चमकते सितारे इरफान खान ( Irrfan Khan ) की पहचान। जी हां ना सिर्फ जुबां बल्कि आंखों और अपनी शरीर से भी अभिनय करने वाले जिंदादिल इंसान इरफान खान अब हमारे बीच नहीं रहे। 54 वर्ष की उम्र में इरफान ने कोकिलाबेन अस्पताल ( Kokilaben Hospital ) में अंतिम सांस ली।

वर्सोवा ( versova ) स्थित कब्रिस्तान में इरफान खान को सुपुर्देखाक किया गया। उनके निधन ने ना सिर्फ फिल्मी जगत बल्कि राजनेताओं के साथ खिलाड़ियों को भी स्तब्ध कर दिया। पीएम मोदी ( pm modi ), राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( President Ramnath Kovind ), राहुल गांधी ( Rahul Ganhdi ), अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan ), विराट कोहली ( Virat Kohli ) समेत देश की नामी हस्तियों ने अपने-अपने अंदाज में इस विलक्षण प्रतिभा के धनी को अंतिम सलाम किया।

Irrfan Khan’s demise is a loss to the world of cinema and theatre. He will be remembered for his versatile performances across different mediums. My thoughts are with his family, friends and admirers. May his soul rest in peace. — Narendra Modi (@narendramodi) April 29, 2020

पीएम मोदी ने जताया शोक

बॉलीवुड का मकबूल कहें या फिर मदारी इरफान खान ने अपने हर रोल से करोड़ों दिलों को जीतने के काम किया। यही वजह है कि उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें अंतिम सलाम किया। पीएम ने इरफान खान के निधन पर ट्वीट कर दुख व्यक्त किया।

पीएम ने लिखा कि इरफान खान के निधन से सिनेमा और थियेटर जगत को बड़ी क्षति हुई है। अलग-अलग माध्यमों में उनके शानदार काम के लिए उन्हें याद किया जाएगा। उनके परिवार, दोस्त और चाहने वालों को वह सांत्वना देते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।

विख्यात अभिनेता इरफान खान के असामयिक निधन से गहरा दुःख हुआ।



वे दुर्लभ प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार थे। उनकी विविध भूमिकाओं की छाप सदैव हमारे दिलों में अंकित रहेगी ।



उनका निधन, सिने-जगत व अनगिनत प्रशंसको के लिए अपूरणीय क्षति है।



उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। — President of India (@rashtrapatibhvn) April 29, 2020

राष्ट्रपति ने भी जताया दु:ख

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इरफान खान के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे दुर्लभ प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार थे और उनकी विविध भूमिकाओं की छाप सदैव हमारे दिलों में अंकित रहेगी । विख्यात अभिनेता इरफान खान के असामयिक निधन से गहरा दुःख हुआ। उनका निधन, सिने-जगत एवं उनके अनगिनत प्रशंसकों के लिए अपूरणीय क्षति है।

Anguished over the sad news of Irfan Khan’s demise. He was a versatile actor, who’s art had earned global fame and recognition. Irfan was an asset to our film industry. In him, the nation has lost an exceptional actor and a kind soul. My condolences to his family and followers. — Amit Shah (@AmitShah) April 29, 2020

गृहमंत्री अमित शाह ने भी अभिनेता इरफान खान के निधन पर ट्वीट के जरिये शोक व्यक्त किया।

I’m sorry to hear about the passing of Irrfan Khan. A versatile & talented actor, he was a popular Indian brand ambassador on the global film & tv stage. He will be greatly missed. My condolences to his family, friends & fans at this time of grief. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 29, 2020

राहुल गांधी ने फिल्म अभिनेता इरफान खान के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि वह वैश्विक सिनेमा और टेलीविजन के स्तर पर एक लोकप्रिय भारतीय ब्राड अंबेसडर थे।

T 3516 - .. just getting news of the passing of Irfaan Khan .. this is a most disturbing and sad news .. 🙏

An incredible talent .. a gracious colleague .. a prolific contributor to the World of Cinema .. left us too soon .. creating a huge vacuum ..

Prayers and duas 🙏 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 29, 2020

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी इरफान खान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा- 'अभी इरफान खान के निधन की खबर पता चली.. यह सबसे परेशान करने वाली और दुखद खबर है। एक अविश्वसनीय प्रतिभा, एक महान सहयोगी, सिनेमा की दुनिया में एक महान योगदानकर्ता, हमें जल्द ही छोड़ दिया। प्रार्थना और दुआ।'

My friend...inspiration & the greatest actor of our times. Allah bless your soul Irrfan bhai...will miss you as much as cherish the fact that you were part of our lives.

“पैमाना कहे है कोई, मैखाना कहे है दुनिया तेरी आँखों को भी, क्या क्या ना कहे है” Love u pic.twitter.com/yOVoCete4A — Shah Rukh Khan (@iamsrk) April 29, 2020

बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान ने भी इरफान के निधन को काफी दुखद बताया। उन्होंने भी ट्वीट के जरिये अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उन्होंने काह- "मेरे दोस्त, प्रेरणा और हमारे वक्त के सबसे बेहतरीन अभिनेता। अल्लाह आपकी रूह को आराम दे। हम आपको याद करेंगे और इस बात को संजोकर रखेंगे कि आप हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहे।"

Big loss to the film industry, his fans, all of us n specially his family. My heart goes out to his family. May God give them strength.

Rest in peace brother u shall always be missed n be in all our hearts.. pic.twitter.com/KFQ1RoC1H8 — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 29, 2020

वहीं बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान ने भी इरफान के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा आप हमेशा हमारे दिलों में रहोगे।

Very sad to hear about our dear colleague Irrfan. How tragic and sad. Such a wonderful talent. My heartfelt condolences to his family and friends.

Thank you Irrfan for all the joy you have brought to our lives through your work.

You will be fondly remembered.

Love.

a. — Aamir khan (@aamir_khan) April 29, 2020

वहीं आमिर खान ने भी इरफान को लेकर काफी भावुक ट्वीट किया। आमिर खान ने लिखा- अपने काम के जरिए लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए इरफान तुम्हारा शुक्रिया।

Bahut guni abhineta Irrfan Khan ji ke nidhan ki khabar sunkar mujhe bahut dukh hua. Main unko vinamra shraddhanjali arpan karti hun. — Lata Mangeshkar (@mangeshkarlata) April 29, 2020

स्वरकोकिला लता मंगेशकर ने भी इरफान खान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने इरफान को गुना अभिनेता बताया।

Sad to hear the news of #IrrfanKhan passing away. He was one of my favorites & I’ve watched almost all his films, the last one being Angrezi Medium. Acting came so effortlessly to him, he was just terrific.

May his soul Rest In Peace. 🙏🏼

Condolences to his loved ones. ☹️ pic.twitter.com/gaLHCTSbUh — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 29, 2020

इरफान खान के निधन पर क्रिकेट के भगवान भी दुखी हो गए। सचिन तेंदुलकर ने लिखा, 'इरफान खान के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। वो मेरे पसंदीदा एक्टरों में से थे और मैंने उनकी लगभग सभी फिल्में देखी थीं।' उनकी आखिरी फिल्म 'अंग्रेजी मीडियम' मैंने देखी थी, उनकी एक्टिंग शानदार थी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके करीबियों के लिए मेरी संवेदनाएं'।

Saddened to hear about the passing of Irrfan Khan. What a phenomenal talent and dearly touched everyone's heart with his versatility. May god give peace to his soul 🙏 — Virat Kohli (@imVkohli) April 29, 2020

इरफान खान ने दुनिया से रुखसत लेने पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली भी काफी आहत हुए। उन्होंने भी ट्वीट के जरिये इरफान को अंतिम सलाम किया। उन्होंने लिखा- 'इरफान के जाने की खबर को सुनकर दिल को काफी दुख पहुंचा है, क्या कमाल का टैलेंट था उनके पास, अपने शानदार अभिनय से सभी के दिलों को छुआ था, उनके आत्मा को शांती मिले।'