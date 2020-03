बम विस्फोट सर्वाइवर ने प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल से साहस का दिया

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल को संभालने वाली दूसरी सफल महिला और बम विस्फोट की एक घटना में बाल-बाल बचीं मालविका अय्यर ने ट्वीट कर साहस का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हम अपनी मुसीबतों से कैसे निपटते हैं, वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

अय्यर ने मोदी के अकाउंट से ट्वीट किया, 'स्वीकार करना सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो हम अपने आप को दे सकते हैं। हम अपनी जिंदगी को नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन हम निश्चित ही जिंदगी को लेकर अपने नजरिए को बदल सकते हैं। एट द रेट ऑफ मालविका अय्यर, हैशटैगसीइंस्पायरअस।"

A person is only as disabled as their environment and beliefs of the people around them. Let's celebrate differences, because in this world it takes a lot of courage to be different. Let's each one of us here make a promise to work towards inclusion- @MalvikaIyer #SheInspiresUs https://t.co/mtYLyFZU2h