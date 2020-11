सीमावर्ती नागरिक भी करते हैं सुरक्षा बलों की मदद: अमित शाह

नई दिल्ली। गुजरात के भुज में आयोजित कार्यक्रम विकासोत्व में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब मैं भूकंप के बाद 2001 में भुज आया था, तब यह जर्जर था। निवास के सभी स्थानों को समतल कर दिया गया था। अब मॉल और इमारतें इतनी संख्या में खड़ी कर दी गई हैं। यह विकास भुज के लोगों की लचीलापन के लिए एक वसीयतनामा है।

The aim of this 'Vikasotsava' is to provide amenities to the residents of our border villages which are at par with those available in other interior villages. Border citizens are major stakeholders in maintaining security along with our defence forces: Amit Shah , Union Home Min https://t.co/7lR1wmrkhv