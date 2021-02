भाजपा पर ममता बनर्जी का तीखा वार, कहा- ‘दंगे करवाने चाहते हैं तभी दें इनको वोट’

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी रोजाना भाजपा पर हमला बोलते हुए तरह-तरह के आरोप लगा रही हैं।मालदा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा। सीएम ममता ने कहा कि अगर आप दंगे चाहते हैं तो अपना वोट बीजेपी को दें। इनको सत्ता में लाने का मतलब है दंगे को बढ़ावा देना।लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं कि जब तक मैं जिंदा हूं यहां बीजेपी को नहीं आने दूंगी। ममता बनर्जी को कोई नहीं हरा सकता क्योंकि वो अकेली नहीं है, उसके बाद पूरे बंगाल की जनता का समर्थन है।

Bringing BJP to power means encouraging riots. If you want riots then cast your vote for BJP... You can't defeat Mamata as she isn't alone, she has the support of the people... Till the time I'm alive, I won't allow BJP here: West Bengal CM Mamata Banerjee in Malda pic.twitter.com/uEKhnEK6LR