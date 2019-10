राजधानी में अगले साल से नया नियम, अप्रैल 2020 से केवल BS-VI वाहन

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को कहा कि राजधानी दिल्ली में अप्रैल 2020 से BS-6 (भारत स्टेज छह) उत्सर्जन मानकों पर खरे उतरने वाले वाहन आएंगे। दिल्ली में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जावड़ेकर ने प्रदूषण कम करने को लेकर केंद्र सरकार के विभिन्न प्रयासों के बारे में जानकारी दी।

उन्होंने कहा, "वर्ष 2015 में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक आंदोलनकारी फैसला यह लिया कि BS-4 कैटेगरी चालू करने को कहा। इसकी वजह से ट्रकों से निकलने वाले PM (पर्टिकुलेट मैटर) की मात्रा में 80 फीसदी की कमी आई।"

उन्होंने आगे कहा, "अब दिल्ली में अप्रैल 2020 से BS-6 मानक वाले वाहन आएंगे। दिल्ली-एनसीआर में BS-6 पेट्रोल-डीजल पहले से ही उपलब्ध है। इसकी वजह से वाहनों से होने वाले प्रदूषम में भारी कमी देखने को मिलेगी... इसके लिए सरकार ने 60 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं।"

Union Min P Javadekar: Since 2006,air quality in Delhi has been deteriorating rapidly.But till 2014,neither it was talked about nor much work was done to improve it. In 2015,PM started Air Quality Index.113 AQI monitoring stations present in Delhi/NCR&29 more to be installed soon pic.twitter.com/pLONUMH6gD