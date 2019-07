बजट से पहले PM मोदी ने अर्थशास्त्रियों के साथ की बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली। 5 जुलाई को आम बजट 2019-20 ( union budget 2019 ) पेश होना है। बजट पेश होने से पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थशास्त्रियों और अलग-अलग सेक्टरों के विशेषज्ञों से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने वर्तमान आर्थिक स्थिति पर उनसे बातचीत की और सुझावों को सुना। बता दें कि पीएम मोदी की विशेषज्ञों से ये बातचीत नीति आयोग की ओर से शनिवार को 'आर्थिक नीति - द रोड अहेड' थीम पर आयोजित इंटरैक्टिव सत्र के दौरान हुई। इस दौरान 40 से अधिक अर्थशास्त्रियों और अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया।

इन विषयों पर साझा किए विचार

इंटरैक्टिव सत्र के दौरान वहां मौजूद अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने मैक्रो अर्थव्यवस्था और रोजगार , कृषि और जल संसाधन, निर्यात, शिक्षा और स्वास्थ्य के आर्थिक विषयों पर पांच अलग-अलग समूहों में अपने विचार शेयर किए। वहीं, पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को लेकर प्रतिभागियो की ओर से दिए गए सुझावों और टिप्पणियों के लिए उनका धन्यवाद किया।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi, today attended an interactive session with over 40 economists and other experts, organized by niti aayog , on the theme “Economic Policy – The Road Ahead.” (earlier visuals) pic.twitter.com/ptWTHQYFNt