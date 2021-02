पहाड़ बचेंगे तभी हमारी संस्कृति भी रह पाएगी सुरक्षितः पटेल

दार्जिलिंग। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि पहाड़ की जिंदगी, साधना की जिंदगी है। पहाड़ों को बचाने से ही हमारी संस्कृति सुरक्षित रह पाएगी। दार्जिलिंग के लोग पहाड़ पर रहते हैं और वे चुनौतियों व परेशानियों को पहचानते हैं, लेकिन हिम्मत बनाए रखना उनके स्वभाव की सबसे बड़ी खूबी है। पटेल सोमवार को दार्जिलिंग में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से आयोजित तीन दिवसीय होमस्टे डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप के मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन कर रहे थे।

इस दौरान पटेल ने कहा कि पहाड़ के भविष्य को बचाने के लिए हमें दार्जिलिंग के भविष्य को बचाना होगा। उनका इशारा दार्जिलिंग के युवाओं की ओर था, जो नशे की लत के कारण अपना और दार्जिलिंग का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के इस दौर में बड़े बदलाव आए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कोरोना से यदि किसी मंत्रालय को सबसे अधिक नुकसान हुआ है तो वह पर्यटन है, लेकिन अब धीरे-धीरे पर्यटन विभाग दोबारा पटरी पर लौट आया है। बल्कि कई हिल स्टेशंस पर पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा पर्यटक पहुंचे।

