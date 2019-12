CAA के खिलाफ दरियागंज में हिंसा-आगजनी, जामा मस्जिद में प्रदर्शन जारी, प्रियंका गांधी पहुंची इंडिया गेट

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ राजधानी दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन अभी थमा नहीं है। जहां सुबह से जामा मस्जिद में विरोध अभी भी जारी है, दरियागंज में शाम को प्रदर्शनकारी हिंसा-आगजनी पर उतर आए और पत्थरबाजी करने के साथ वाहन में आग लगा दी। वहीं, CAA और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार शाम इंडिया गेट पर प्रदर्शनकारियों के साथ पहुंचीं।

ताजा जानकारी के मुताबिक जामा मस्जिद के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार दिन में जामा मस्जिद में नमाज के लिए पहुंचे लोगों को बिना पहचान पत्र के अंदर नहीं जाने दिया गया। जामा मस्जिद में आज भारी तादाद में लोग पहुंचे और उन्होंने नए नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।

वहीं, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी शुक्रवार देर शाम इंडिया गेट पर CAA का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में वहां पहुंची। प्रियंका ने इस दौरान कहा कि प्रस्तावित NRC गरीबों के खिलाफ है। हालांकि इस दौरान उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील करते हुए कहा कि विरोध शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, "नागरिकता संशोधन अधिनियम और NRC गरीबों के खिलाफ है। वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। दिहाड़ी मजदूर क्या करेंगे? प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए।"

delhi Police PRO, MS Randhawa on protest at Jama Masjid: Protest going on since morning was peaceful. Around 6.30 pm, some outsiders came here&started pelting stones. We used water cannon. People were pushed back. Some policemen received injuries. Some people have been detained. pic.twitter.com/yOlAo8vS4L — ANI (@ANI) December 20, 2019

उधर, पुरानी दिल्ली के दरियागंज में शुक्रवार शाम विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक शुक्रवार दोपहर भारी तादाद में भीड़ जामा मस्जिद में नमाज के लिए जुटी। नमाज के बाद वो जंतर-मंतर की ओर मार्च करना चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे अपील की कि वो जंतर-मंतर की तरफ मार्च न करें।

पुलिस ने आगे बताया कि शाम को पुलिस की सलाह के खिलाफ भीड़ में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने अचानक ही जंतर-मंतर की ओर जाने से रोकने के लिए लगाए बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस दौरान जब प्रदर्शनकारियों को पीछे की ओर खदेड़ा जाने लगा, दरियागंज के सुभाष मार्ग में खड़ी एक कार को आग लगा दी गई।

पुलिसकर्मियों ने तुरंत ही आग बुझाई। इस दौरान कुछ वरिष्ठ अधिकारियों समेत कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। करीब 40 लोगों को हिरासत में लिया गया।