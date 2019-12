CAA Protest: गुरुग्राम में जाम के चलते कई उड़ानें रद्द, लाल किला पर विरोध प्रदर्शन जारी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में नागरिकता संशोधन अधिनियम ( CAA ) के विरोध में प्रदर्शन जारी है। गुरुग्राम में 8 किलोमीटर से भी लंबा जाम लग गया है। इस जाम के चलते कई उड़ानें रद्द हो गई हैं। इंडिगो की 19 उड़ाने रद्द करना पड़ी हैं जबकि स्पाइसजेट समेत अन्य एयरलाइंस की भी कई उड़ोंनों को रद्द किया गया है।

इस जाम के चलते कई यात्री एयरपोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में फ्लाइटों को रद्द किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसके चलते सैकंड़ों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उधर...प्रदर्शनकारी पुलिस के बार-बार आग्रह करने के बावजूद लाल किला पर इकट्ठे हो गए और उन्होंने वह स्थान खाली करने से इंकार कर दिया। इससे पहले लगभग 120 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर पुलिस बसों से वहां से दूर ले गई थी।





Air India: In view of the current heavy traffic congestion along the Gurugram-Delhi highway, resulting in inconvenience to passengers, reissue/no-show/cancellation and refund charges for all domestic & international tickets for travel from Delhi on 19th Dec 2019 shall be waived. pic.twitter.com/qcV5Cj6CaR