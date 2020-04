सड़कों पर घूमेगी कोरोना कार, जानलेवा Covid-19 के प्रति लोगों को करेगी जागरूक

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus in india ) का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक कोरोना वायरस के चलते 5000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार ( Central Govt ) के साथ-साथ राज्य सरकारें भी इस जानलेवा वायरस से निपटने के लिए कड़े कदम उठा रही हैं।

क्या आम क्या खास हर कोई कोरोनावायरस को भगाने के लिए जुटा हुआ है। इस बीच देश के दक्षिण राज्य से कोरोना वायरस को लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए स्थानीय कार म्यूजियम ( Car Museum ) के मालिक ने अनूठी पहल की है।

Telangana: Sudha Cars Museum unveils Coronavirus-themed car to spread awareness about #COVID19 among the people in Hyderabad. pic.twitter.com/AcFI8eDnES