नई दिल्ली: वर्षों से चले आ रहे कावेरी विवाद की आग दिनोंदिन फैलती जा रही है। दक्षिण की गंगा कही जाने वाली कावेरी के पानी को लेकर आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक ने मंगलवार को तमिलनाडु बंद का ऐलान किया है। बंद के चलते लगभग 21 लाख दुकानों के शटर बंद है।

सीएम और डिप्टी सीएम भूख हड़ताल पर

प्रदर्शन का समर्थन कर रहे सीएम पलानीस्वामी और डिप्टी सीएम पनीरसेल्वम भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बता दें कि इन्होंने केंद्र सरकार पर कावेरी बोर्ड के गठन को लेकर दबाव बनाया है और मांग पूरी ना होने पर अनशन पर बैठने का फैसला लिया है। इससे तमिलनाडु में हिंसा के आसार भी नजर आ रहे हैं। कावेरी मुद्दे पर बात करने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित मगंलवार को पीएम से मिलने दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक ने पहले ही घोषणा की थी कि वह मामले को लेकर दो अप्रैल को तमिलनाडु में भूख हड़ताल करेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जबतक इस मामले में न्याय नहीं मिल जाता तबतक ये लड़ाई जारी रहेगी।

Till the #CauveryMangementBoard is not formed, our protest will not end. We will continue to protest till we get justice- O Panneerselvam,Tamil Nadu Deputy CM pic.twitter.com/UGqzyw6pKC