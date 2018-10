CBI में टकराव का मामला: अस्थाना का सहयोगी देवेंद्र कुमार गिरफ्तार, पीएम ने सीबीआई चीफ को बुलाया

नई दिल्ली: CBI में नंबर 1 और नंबर-2 की लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। सीबीआई में टकराव जारी है। इस सिलसिले में आज राकेश अस्थाना के सहयोगी देवेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवेंद्र कुमार की गिरफ्तारी अपने विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्वत के आरोपों के संबंध में की गई है। गौरतलब है कि रविवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ इस आरोप को लेकर मामला दर्ज किया था। दरअसल मांस कारोबारी मोईन कुरैशी से जुड़े एक मामले में जिस एक आरोपी के विरुद्ध अस्थाना जांच कर रहे थे। उससे शक गहरा रहा था। राकेश अस्थाना पर इस मामले में रिश्वत लेने का आरोप है।

Central Bureau of Investigation arrests Deputy SP, SIT CBI, Delhi Devendra Kumar in connection with moin qureshi case.