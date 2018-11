CBI Vs CBI: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीवीसी ने आलोक वर्मा से की पूछताछ

नई दिल्ली। सीबीआई और केंद्र सरकार के बीच मचे घमासान के बाद अब केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने गुरुवार को सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा से राजधानी दिल्ली में गुरुवार को पूछताछ की। हालांकि अभी तक यह बात सामने नहीं आ पाई है कि सीवीसी ने आलोक वर्मा से क्या पूछताछ की है और उन्होंने इस संबंध में क्या जवाब दिया है। बता दें कि सरकार और सीबीआई के बीच विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।

CBI Director Alok Verma (in center) was examined by the Central Vigilance Commission in Delhi today. pic.twitter.com/82eGX0354X