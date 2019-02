CBI निदेशक नियुक्ति: सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज, कहा- सभी मापदंडों का हुआ पालन

नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI ) को लेकर छिड़े घमासान के बीच शनिवार को नए निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला की नियुक्ति हो गई। लेकिन अब इसपर सियासत भी शुरु हो गई है। दरअसल कांग्रेस ने सीबीआई के नए निदेशक के नाम पर आपत्ति जताई है। इस बाबत कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। हालांकि अब सरकार की ओर जारी एक बयान में कांग्रेस के दावों का खारिज कर दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस की ओर लगाए गए आरोप सही नहीं है।

jitendra singh , MoS PMO on Mallikarjun Kharge's dissent note to PM over appointment of new CBI I Director: It's rather Mr. Kharge who is guilty of trying to have manipulated independent assessment based criteria, in order to accommodate names of his preference. https://t.co/6g6cPSg1Nl