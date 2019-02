CBI ने बंगाल के राज्यपाल से मिलने का मांगा समय, सुप्रीम कोर्ट का भी कर सकती है रुख

नई दिल्ली। कोलकाता में सीबीआई बनाम ममता बनर्जी मामले में अब नया मोड आ गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी से मुलाकात के लिए समय मांगा है। खबर ये भी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी शारदा चिट फंड मामले में कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार के घर छापेमारी पर उपजे विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर सकती है।

ममता बनर्जी के साथ कोलकाता पुलिस कमिश्नर भी धरने पर बैठे, शारदा चिट फंड घोटाले में हैं वॉन्टेड

Central Bureau of Investigation (CBI) seeks time from West Bengal Governor Keshari Nath Tripathi to discuss the ongoing issue. pic.twitter.com/zAzQR5RZAE