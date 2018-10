नई दिल्ली। सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारियों के बीच शुरू हुआ घमासान अब जंग में तब्दील हो गया है। दरअसल, देश की सुप्रीम जांच एजेंसी सीबीआई के पूर्व अधिकारी आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजे जाने की खबरों के बीच एक बड़ी जानकारी ये आई है कि आलोक वर्मा ने केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार भी कर लिया है। अब माना जा रहा है कि 26 अक्टूबर को आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई हो सकती है।

छुट्टी पर भेजे गए हैं आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना

आपको बता दें कि बुधवार को ये खबर आई कि केंद्र सरकार ने आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया है और उनकी जगह एम. नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम डायरेक्टर बनाया गया है। इसी के खिलाफ आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस बीच खबर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। बता दें कि भूषण ने राकेश अस्थाना को सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर बनाए जाने को भी कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई थी।

CBI's JD (P)Arun Kumar Sharma, A Sai Manohar, HoZ V Murugesan and DIG Amit Kumar have been transferred/posted. They were a part of the team probing the case against CBI's Rakesh Asthana. pic.twitter.com/VWgI8KgkWU