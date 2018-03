SSC पेपर लीक मामले में CBI जांच शुरू, मनोज तिवारी ने कहा घर लौट जाएं अभ्यर्थी

नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष मनोज तिवारी का बड़ा बयान आया है। बीजेपी नेता ने प्रदर्शन रह अभ्यर्थियों से कहा है कि इस मामले में सीबीआइ जांच शुरू हो चुकी है। उन्होंने धरने पर बैठे अभ्यर्थियों से घर लौटने की अपील भी की। बता दें कि शनिवार को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक मामले में जल्द सीबीआइ जांच शुरू कराने का आश्वासन दिया था।

I request those still sitting in protest to go home. I assure them that the process of CBI investigation has started: Manoj Tiwari, BJP State President on alleged paper leak of #SSC pic.twitter.com/0anWnHqLGy