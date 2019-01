हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर CBI के छापे, जमीन आवंटन मामले को लेकर हो रही कार्रवाई

नई दिल्ली। हरियामा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक निवास पर शुक्रवार सुबह CBI ने छापा मारा। कार्रवाई के दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा घर में ही मौजूद थे। सीबीआइ की कार्रवाई फिलहाल जारी है। सीबीआइ ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य के खिलाफ नए केस दर्ज किए हैं। ये केस 2004 से 2007 के बीच हुए जमीन आवंटन से जुड़े हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कई मामलों में शिकंजा कसा जा चुका है।

CBI is conducting a raid at the residential premises of former Haryana Chief Minister BS Hooda in connection with an ongoing case; More details awaited. https://t.co/H7yPi0MH1A