CBI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में किसी लड़की की हत्या नहीं हुई

नई दिल्ली। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी। रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि किसी लड़की की हत्या शेल्टर होम में नहीं हुई। कंकाल और हड्डियां की अवशेष मिलने के बाद आशंका जताई जा रही थी कि शेल्टर होम में कई लड़कियों की हत्या की गई होगी। लेकिन सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान किसी बच्ची की हत्या का सबूत नहीं मिला है।

सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करते हुए बताया कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में जिन लड़कियों की हत्या के आरोप लगाए गए थे, वे गलत है, जांच में सभी बच्चे जिंदा मिले। अटॉर्नी जनरल ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि सीबीआई जांच में साफ हो गया कि किसी नाबालिग बच्ची की हत्या नहीं हुई।

ये भी पढ़ें:

CBI tells Supreme Court that investigation in all 17 shelter homes cases, including Muzaffarpur(Bihar) shelter home abuse case, has been completed. No girl was killed in Muzaffarpur shelter home and skeletons found were not of inmate minors, AG KK Venugopal says.