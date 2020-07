CBSE Board Exam Result 2020 : परीक्षा की डेट आई सामने, जानिए कब आएगा Result

नई दिल्ली. कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के चलते इस साल बोर्ड के एग्जाम (Board Eaxm 2020) देने वाले बच्चों को बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा। किसी को एग्जाम होने का इंतजार, तो किसी को परीक्षा का परिणाम (Board Exam Result 2020) आने का इंतजार करना पड़ा। कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते लंबे इंतजार के बाद हाल ही में यूपी बोर्ड (UP Board Exam Result 2020) के रिजल्ट सामने आए।

अब वहीं सीबीएसई बोर्ड (CBSE Exam Result 2020) के स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट का इंतजार है। सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर कब रिजल्ट आएगा। इन सब सवालों पर पूर्ण विराम लगाते हुए सीबीएसई बोर्ड (CBSE Board Result 2020) ने रिजल्ट आने की डेट साफ कर दी है। केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) 15 जुलाई को कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड (CBSE Board Exam Result 10th and 12th 2020) के परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा करेगा।

चेकिंग के लिए भेजा गया कॉपी घर

गौरतलब है कि बोर्ड ने यह जानकारी 26 जून को उच्चतम न्यायालय को दी थी। साथ ही इस बात पर कि सहमति भी दी थी कि वे छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर परिणाम घोषित करेगा। पहले से ही आयोजित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 10 मई से शुरू हो गया था। इस साल कोरोना संकट को देखते हुए मूल्यांकन की कॉपियां शिक्षकों के घरों में भेजी गई हैं। 3,000 सीबीएसई मान्यता प्राप्त मूल्यांकन केंद्रों से 1.5 करोड़ से अधिक उत्तर कॉपियां शिक्षकों को भेजी जा रही हैं।

सबको प्रमोट करने का आदेश

बता दें कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए बुधवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE, Central Board of Secondary Education) बड़ा फैसला लिया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) (सीबीएसई) CBSE ने एेलान किया है कि 10वीं, 12वीं की (CBSE 10th and 12th exam) 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होने वाली पेंडिंग परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। अब जितने एग्जाम दिए थे इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा जो 15 जुलाई तक जारी किया जाएगा। रिजल्ट कैसे तैयार किये जायेंगें। इसके लिए सीबीएसई (CBSE exam 2020) ने नियम बनाए हैं।