नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसइ) पेपर लीक मामले में सीबीएसइ प्रमुख अनीता करवाल ने पहली बार मीडिया के सवालों का जवाब दिया है। अनीता करवाल ने कहा कि हम परीक्षा दे रहे लाखों बच्चों के भले के लिए काम कर रहे हैं। सीबीएसइ ने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए दोबारा परीक्षा कराने का यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही दोबारा होने वाले परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। बता दें कि सीबीएसइ प्रमुख अनीता करवाल पेपर लीक मामले को लेकर पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई थीं, जिसपर पत्रकारों ने पूछा कि अब लाखों बच्चों के भविष्य का क्या होगा?

We have taken decision in favour of the students. We are working for their good. Dates for re-examination will be announced soon: CBSE Chief Anita Karwal pic.twitter.com/dDJiU7swsI