नई दिल्ली। सीबीएसई के दो विषयों का पेपर लीक होने से देशभर के 28 लाख छात्र परेशान हो गए हैं। नाराज छात्रों ने दिल्ली स्थित सीबीएसई बोर्ड के मुख्यालय पर जमकर नारेबाजी की और सड़क जाम कर दिया। छात्रों का कहना है कि अब सिर्फ सिर्फ पेपर लीक वाले दो विषय नहीं बल्कि सभी विषयों की परीक्षा दुबारे होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने अबतक इस मामले में 30 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। ये सभी लोग या तो कोचिंग सेटर के संचालक हैं या फिर छात्र । खबर है कि पुलिस राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग संचालक से एकबार फिर पूछताछ कर सकती है।

#CBSEPaperLeak: Students protest outside CBSE office in #Delhi, say, 'Students are suffering due to CBSE's mistakes.' pic.twitter.com/TuNRp2dWig