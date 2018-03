नई दिल्ली: CBSE बोर्ड में दो विषयों की परीक्षा दोबारा होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। 12 वीं क्लास के अर्थशास्त्र की परीक्षा और दसवी क्लास के गणित विषय की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। जल्द ही परीक्षी की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बोर्ड ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर दोबारा परीक्षा करा ली जाएगी। हालांकि बोर्ड ने तारीखों का ऐलान नहीं किया है।

CBSE will conduct re-examination of Maths paper for class X and Economics paper of class XII. #boardexams pic.twitter.com/RCOwqRt6EZ

सीबीएसई पेपर लीक मामले पर पीएम मोदी ने नाराजगी जाहिर की है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से फोन पर बात कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। वहीं प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अब इलेक्ट्रॉनिकली कोडेड पेपर परीक्षा केंद्रों पर आधा घंटे पहले भेजे जाएंगे। जिसका प्रिंट आउट निकाल कर छात्रों को दिया जाएगा। जावड़ेकर ने कहा कि पेपर लीक की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम गठित की गई है।

PM Narendra Modi spoke to HRD Minister Prakash Javadekar and conveyed his unhappiness over the paper leak issue, asked for strict action: Sources