दिल्ली हिंसा के कारण स्थगित बोर्ड परीक्षाओं की नई तारीखें घोषित, देखें CBSE का शेड्यूल

नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली ( North East Delhi ) के छात्र-छात्राओं को बोर्ड परीक्षा ( Board Exam ) में शामिल होने का नया अवसर दिया गया है। यह अवसर उन विद्यार्थियों के लिए है जो पिछले महीने हुई हिंसा ( Delhi Violence ) के कारण बोर्ड परीक्षाओं ( Board Exam ) में शामिल नहीं हो सके थे। बोर्ड की ये परीक्षाएं 21 मार्च से होंगी। बीते दिनों यहां फैली हिसा के बाद छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड ( CBSE Board ) ने 26 फरवरी से 7 मार्च के बीच उत्तर पूर्वी और पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों में परीक्षाएं स्थगित कर दी थीं। कई स्थानों पर छात्र परीक्षा केंद्रों ( Examination Centers ) तक नहीं पहुंच सके थे। अब इन परीक्षाओं की नई तारीखें तय कर दी गईं हैं।

सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जाम डॉ. संयम भारद्वाज ने एक लिखित आदेश में कहा, "उत्तर पूर्वी दिल्ली के सभी केंद्रों और पूर्वी दिल्ली के प्रभावित क्षेत्रों में 21 मार्च को अंग्रेजी की परीक्षा होगी। 10वीं बोर्ड का 28 फरवरी को हुआ एग्जाम अब 28 मार्च को होगा। 29 फरवरी को हुई हिंदी की परीक्षा 30 मार्च को उत्तर पूर्वी दिल्ली में दोबारा होगी। 10वीं कक्षा की संगीत की परीक्षा अब 26 मार्च को होगी।" 10वीं बोर्ड की विज्ञान थ्योरी और प्रैक्टिकल 24 मार्च को होंगे। बिजनेस एलीमेंट का पेपर 23 मार्च को होगा।

दसवीं कक्षा की संस्कृत की बोर्ड परीक्षा 27 मार्च को होगी। सीबीएसई के इस लिखित आदेश के मुताबिक 2 मार्च को आयोजित 12वीं की फिजिक्स की परीक्षा में उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो छात्र शामिल नहीं हो सके, वे छात्र 31 मार्च को यह परीक्षा दे सकते हैं। वहीं हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के जो छात्र 27 फरवरी को 12वीं की अग्रेजी की परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, वे छात्र अब एक अप्रैल को यह परीक्षा से दे सकते हैं। 12वीं कक्षा की 26 फरवरी को हुई वेब एप्लीकेशन की परीक्षा उत्तर पूर्वी दिल्ली में 3 अप्रैल को ली जाएगी। 12वीं बोर्ड की 7 मार्च को हुई केमिस्ट्री की परीक्षा अब उत्तर पूर्वी दिल्ली में 4 अप्रैल को होगी।

28 फरवरी को हुई 12वीं की ऊर्दू, संस्कृत, एनसीसी, इंजीनियरिंग साइंस की परीक्षा 7 अप्रैल को दी जा सकती है। 29 फरवरी को हुई इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की परीक्षा 8 अप्रैल को उत्तर पूर्वी दिल्ली के छात्रों के लिए आयोजित की गई है। 3 मार्च को देशभर में हुई 12वीं की इतिहास की परीक्षा यहां 9 अप्रैल को होगी। 12वीं के एकाउंट्स का टेस्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली में 11 अप्रैल को होगा। 12वीं की ही राजनीति विज्ञान की परीक्षा 13 अप्रैल को होगी और 12वीं की मार्केटिंग की परीक्षा 14 अप्रैल को ली जाएगी।

यह परीक्षाएं जाफराबाद, मौजपुर, सीलमपुर, करावल नगर, दयालपुर, गांधी नगर, शाहदरा, एमएस पार्क, सीमापुरी, मंडोली, यमुना नगर, उस्मानपुर, शास्त्री पार्क, सोनिया विहार, ब्रह्मपुरी आदि इलाकों के स्कूलों में रखी गई हैं। सीबीएसई ने यहां कुल मिलाकर 80 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की हैं।

Central Board of Secondary Education announces schedule for conducting special exams in March/April in the subjects for which the exams had been cancelled due to violence in North East Delhi. pic.twitter.com/AvwBaWkYWx