CBSE ने कम किया सिलेबस, हटाए राष्ट्रवाद-धर्मनिरपेक्षता जैसे अध्याय

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) के कारण देश में पैदा हुए हालात के मद्देनजर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 9 से 12 तक के सिलेबस ( CBSE Syllabus ) में काफी कटौती की है। सीबीएसई ने इन कक्षाओं की पढ़ाई के कोर कॉन्सेप्ट को बरकरार रखते हुए सिलेबस को तकरीबन 30 फीसदी तक कम कर दिया है। हालांकि सिलेबस में कटौती के करने के दौरान धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद ( nationalism and secularism) जैसे कई अध्यायों को मौजूदा अकादमिक वर्ष के लिए हटा दिया गया है।

सीबीएसई द्वारा सिलेबस में की गई इस कटौती का असर 11वीं कक्षा में पढ़ाए जाने जाने वाले संघीय ढांचा, राज्य सरकार, नागरिकता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे अध्यायों पर नजर आएगा। सीबीएसई ने छात्रों की पढ़ाई के लिए इन सभी अध्यायों को मौजूदा एक वर्ष ( academic session 2020-21 ) के लिए पाठ्यक्रम से हटा दिया है।

सीबीएसई के मुताबिक पाठ्यक्रम में की गई यह कटौती केवल मौजूदा अकादमिक वर्ष तक ही सीमित रहेगी। फिलहाल पाठ्यक्रम में कटौती का फायदा सिर्फ कक्षा 9 से 12 तक के स्कूली छात्रों को ही मिलेगा।

To aid the decision, a few weeks back I also invited suggestions from all educationists on the reduction of #SyllabusForStudents2020 and I am glad to share that we received more than 1.5K suggestions. Thank you, everyone, for the overwhelming response.@PIB_India@MIB_India