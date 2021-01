दो दिवसीय दौरे पर लद्दाख पहुंचे CDS Bipin Rawat, सुरक्षा बलों की जमीनी जरूरतों का आकलन करेंगे

नई दिल्ली। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल विपिन रावत सोमवार को लद्दाख के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां पर वे वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत लद्दाख पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत उत्तरी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी ने किया। उन्होंने परिचालन तैयारियों की समीक्षा की और उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर से मुलाकात की।

