Infantry Day: सीडीएस बिपिन रावत बोले- भ्रष्टाचार देश के विकास में बना बड़ी रुकावट

नई दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ( CDS ) बिपिन रावत ( Bipin Rawat ) ने इंफेंट्री डे ( Infantry Day ) पर बड़ बयान दिया है। रावत ने कहा है कि भ्रष्टाचार हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रगति की बड़ी बाधाओं में से एक रहा है। मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम करने की जरूरत है।

आपको बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को नरेंद्र मोदी सरकार ने थियेटर कमांड बनाने के लिए जनादेश दिया है जो कि वर्तमान में चीन और अमेरिका की तरह है।

#WATCH Corruption has been one of the major obstacles to the economic, political and social progress of our country. I believe that all stakeholders need to work together to eradicate corruption: Chief of Defence Staff (CDS) General Bipin Rawat pic.twitter.com/VuQ7crtE4k