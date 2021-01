सीडीएस बिपिन रावत ने असम में चीन सीमा से लगे सैन्य अड्डों का किया दौरा, सेना की जमकर की तारीफ

नई दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने शनिवार को एक वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस दौरान उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और असम में चीन सीमा से लगे सैन्य अड्डों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सेना की जमकर तारीफ भी की।

उन्होंने कहा कि कोई भी बाहरी ताकत भारतीय जवानों को अपने कर्तव्य पालन से नहीं डीगा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे जवान सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा अपने निश्चय पर अटल रहते हैं।

CDS Rawat visits forward bases along China border, says those fighting against Indian forces will be destroyed



